東京地裁＝東京・霞が関三菱UFJ銀行の支店の貸金庫から顧客が預けた金品を盗んだとして、窃盗罪に問われた元行員山崎由香理被告（47）に東京地裁（小野裕信裁判官）は6日、懲役9年（求刑懲役12年）の判決を言い渡した。判決によると、2023年3月〜24年10月、勤務先だった玉川支店（東京都世田谷区）と練馬支店（練馬区）の貸金庫で、顧客6人が預けた現金計約6千万円や計約3億3千万円相当の金塊を盗んだ。検察側は論告で、起訴