記者会見する前橋市の小川晶市長＝6日午後、前橋市役所前橋市の小川晶市長は6日の定例記者会見で、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会した問題を受けた自身の出処進退に関し、明言を避けた。「いろいろな選択肢がある」と述べるとともに「責任の取り方はできるだけ早くお伝えしたい」と説明した。「ご迷惑と失望を与えてしまい、改めておわびする」とも語った。小川氏は9月24日の臨時会見で、今年2月ごろからホテル