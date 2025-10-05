デパートの積み立てプラン「友の会」は、年利計算すると最大15％を超え、非常に魅力的に見えます。とはいえデパートは、取り扱う商品や価格が近所のスーパーとはやや異なります。そのため、「高級店を普段使いできるお金持ちしか得しないのでは？」と思う人もいるのではないでしょうか？ 本記事では、百貨店を普段づかいしていなくても得するような、「友の会」の上手な使い方を解説します。