今夏マンチェスター・シティからエヴァートンへレンタル移籍を果たしたジャック・グリーリッシュは新天地でパフォーマンスレベルを戻しつつある。今節のクリスタル・パレス戦では後半ATに決勝点を挙げ、チームを2-1の勝利へ導いたグリーリッシュ。このゴールは移籍後初ゴールとなったが、同選手は今シーズンリーグ戦7試合で1ゴール4アシストを記録しており、抜群の存在感を見せている。グリーリッシュにかつての輝きが戻ってきたな