マンチェスター・シティWFC所属の長谷川唯が、クラブでの通算100試合出場を祝福された。クラブは節目の功績を称え、背番号「100」とチームメイトのサインが入った特別仕様ユニフォームを贈呈した。またクラブは公式Xにて、長谷川が贈呈されたユニフォームを手に笑顔を見せ、アンドリエ・ジェグラーツ監督と写る2ショットも公開された。長谷川は9月28日のWSL第4節ロンドン・シティ・ライオネス戦でクラブ通算100試合出場を達成。続