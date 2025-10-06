来年3月15日に初めて開催される日本陸連公認のフルマラソン大会、「かがわマラソン2026」は一般枠7,200人のランナーの募集がきょう（6日）正午から先着順で始まりましたが、約1時間半で定員に達しました。同じくきょう募集が始まった約3キロと約1キロのファンランも、ともに定員に達しています。 【写真を見る】来年3月開催「かがわマラソン2026」一般枠7,200人のランナーの募集 → 開始から1時間半で定員に達する