【サンデー・プレビュー - 3人の中隊長が登場】 10月11日 予約受付開始予定 ゲームズワークショップは、10月11日に予約を開始し、10月25日に発売する製品情報を公開した。 カーノク・ヴァール 「スペースマリーン」の一派「アイアンハンド」の中隊長のプラモデル。50mmベースで、「ターミネイター・アーマー