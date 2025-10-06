環境省は２６日、デンカビッグスワンスタジアムで行われる２０２５明治安田Ｊ１リーグ第３５節アルビレックス新潟―ヴィッセル神戸戦にあわせて、新潟市・新発田市と合同で「モバイルバッテリー回収イベント」を実施する。モバイルバッテリーやスマートフォン、ハンディ・ファンなどの小型家電に使用されているリチウムイオン電池を原因とした廃棄物処理施設などでの発火防止の周知啓発のため、環境省と新潟が初めて連携する