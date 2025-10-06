◆東京六大学野球秋季リーグ戦第４週第３日▽法大８―６早大（６日・神宮）法大が早大に勝利し、２勝１敗で今季２つ目の勝ち点を獲得した。同点で迎えた９回２死一、三塁で、今泉秀悟一塁手（２年＝石見智翠館）が中前に決勝打を放った。「チャンスをなんとかものにしようという気持ちで打席に入った。いい形で打てたことはよかった」と笑顔で振り返った。８回の守備では１点差の無死二、三塁から自身の失策で同点に。先輩た