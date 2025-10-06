テレビ朝日の田原萌々アナウンサーがロンドンに訪れた際の写真を公開し、話題だ。６日までにインスタグラムで、駅のホームで撮影された写真を「＃夏休み＃ロンドン＃旅」などのハッシュタグを付けて投稿。服装は、黒いロングコートにマフラーを巻いた冬の装いになっている。この投稿にファンからは「ホグワーツ行きそーな格好〜」「誰と行ってたの！？」「やはり私服の萌々さん超オシャレでめちゃくちゃ可愛いくて魅力的です