週明け６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２１７５円２６銭（４・７５％）高の４万７９４４円７６銭で３日につけた史上最高値（４万５７６９円５０銭）を大幅に更新した。終値が４万７０００円を上回ったのは初めて。日経平均は一時２３００円超上昇し、９月１９日に記録した取引時間中の最高値（４万５８５２円７５銭）を更新した。４日投開票の自民党総裁選で、高市早苗・前経済安全保障相