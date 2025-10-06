自民党新総裁の高市早苗氏が６日、総裁選出後、初めてＸを更新。この日の夕方までには新しい党役員に「内示を致します」とした。高市総裁は「総裁就任と同時に総裁としての実務が押し寄せ、車も大きな総裁車に変わり、夜にスマホを見ると６００通以上のメッセージやメールが溜まっていました。昨日も今日も７００通以上が追加で着信していました」と、環境の変化や返信しきれないメッセージが届いたと明かした。７日には「自