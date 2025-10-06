歌手松山千春（69）が5日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。シンガー・ソングライター小田和正（78）を絶賛した。小田は今月1日、横浜アリーナで開催した2年ぶりの全国アリーナツアー「みんなで自己ベスト！！」の最終日を完走。23年8月に75歳10カ月で全国アリーナツアーを開催した自身の記録を塗り替え、国内アーティストとして史上最年長記録を更新した。リスナーのメールで小田の奮闘を伝えられた