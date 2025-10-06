【モデルプレス＝2025/10/06】女優でモデルの生見愛瑠が10月5日、自身のInstagramを更新。プライベートでの美しいワンショルダー姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】生見愛瑠「肩のラインが理想」と話題のプラベショット◆生見愛瑠、シンプルビューティーな肩出しコーデ披露生見は、「かっぱ買ってすぐ晴れたユニバ 充実でした」とユニバーサル・スタジオ・ジャパン内の写真を投稿。グレーのトップスとジーンズパンツのシ