新しい未来のテレビ「ABEMA」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。夏休み編2025』が、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新したことを発表した。【写真】成立前…見つめ合う“きんりの”カップル