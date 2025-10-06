自民党総裁選で高市氏が選出されたことを受け、日経平均株価は史上最高値を更新し、今日の取引を終えました。東京株式市場、日経平均株価の終値は3日より2175円26銭高い4万7944円76銭でした。積極財政路線を掲げる高市氏が選出されたことを受け、景気が刺激されるとの見方が広がり、ほぼ全面高となりました。一方、外国為替市場では、高市氏が日銀の利上げに消極的な姿勢を示していることから、1ドル＝150円をつけるなど、円安が進