ナノ・ユニバースが贈る、感性を刺激するアートなコラボが実現！TVアニメ『ダンダダン』と、世界的に注目されるアーティストKosuke Kawamuraによる特別アイテムが、2025年10月10日（金）より登場します。アニメ×アート×ファッションの融合で生まれた今回のコレクションは、ファンならずとも見逃せないラインナップです。 ナノ・ユニバース×ダンダダンの世界観が融合 アニメ『ダンダダン』は