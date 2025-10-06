教員が女子児童らを盗撮し画像を共有したとされる事件で、愛知県警は6日、女児のリコーダーに体液を付けたとして、器物損壊容疑などで横浜市立小教諭の男（37）を再逮捕した。性的姿態撮影処罰法違反などの罪で公判中で逮捕は4回目。