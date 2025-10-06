インターネットを使っていると、ふとした瞬間に現れる「警告ポップアップ」。近ごろでは「サポート詐欺」が流行していますが、その派生形とも言える、「偽警告だけど、最終的に誘導されるのは正規サービス」という、少しややこしい手口があります。今回、筆者自身もそのような手口に遭遇したので、実例とともに対処法を共有します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■不審な警告の出現筆者が今回たまたま