6日午前、秋田市の中学校の敷地内で教員がクマ1頭を目撃しました。中学校は、部活動を中止にし、一斉下校の対応をとるということです。秋田東警察署の調べによりますと6日午前9時半ごろ、秋田市河辺北野田高屋字雷谷地の河辺中学校の駐車場にいる体長約1メートルのクマ1頭を男性教諭が目撃しました。中学校によりますと、駐車場にものを取りに行った教諭が、山から下りてきたクマを発見。教諭との距離は10メートルほど