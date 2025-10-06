2人の息子も歌舞伎俳優に･･･歌舞伎俳優の中村勘九郎(43)の妻で女優の前田愛(42)が公開した家族ショットが話題を呼んでいる。「おめかしして 出掛けましたえー！？もう、1年経ったの！？と年々感覚が早くなりますが楽しんでいきたいと思います」とインスタグラムにつづり、4日に42歳の誕生日を迎えたことを報告。夫と長男・勘太郎(14)、次男・長三郎(12)とともに、バースデーケーキを前にした家族ショットをアップした。