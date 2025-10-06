5日夜、東急田園都市線梶が谷駅で起きた電車同士の衝突・脱線事故の影響で現在も一部区間で運転見合わせが続いていて、再開のメドは立っていません。東急電鉄によりますと、5日午後11時ごろ、神奈川県川崎市の田園都市線・梶が谷駅で渋谷行きの各駅停車が停車していた別の回送電車に衝突し回送電車が脱線する事故がありました。乗客や乗務員にけがはありませんでした。この回送電車は見習い運転士が運転していて、梶が谷駅で進行方