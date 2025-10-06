お笑い芸人のキンタロー。（43）が6日までに自身のインスタグラムを更新。4日に放送されたTBS「オールスター感謝祭’25秋」「オールスター後夜祭'25秋」で披露したものまねで、本人との“2ショット”を披露した。「オールスター感謝祭オープニングとオールスター後夜祭で白ギャルの女王ゆうちゃみさんにキンキン化けました」と報告。ゆうちゃみ本人との“ツーショット”を披露した。「みんなに、今日は誰なの？え？誰？