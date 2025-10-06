既婚者の幹部職員と10回以上ホテルで密会していた前橋市の小川晶市長（42）が2日、会見で謝罪した。これまでの質問拒否の姿勢から一転、質疑に応じた。【映像】60分以上の質問で“グロッキー”な前橋市長小川市長は「私の今回の報道されている件につきまして、改めて皆様にご迷惑と失望を与えてしまったことをお詫び申し上げます」と謝罪。進退については「皆さんの声を自分の中でしっかりと受け止める時間をいただきたい」と