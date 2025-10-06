高市新総裁の就任を受け、自民党の麻生最高顧問は6日、国民民主党の榛葉幹事長と会談しました。連立拡大を視野に、今後の連携のあり方を協議したものとみられます。高市新総裁は6日、東京・赤坂の議員宿舎にこもり、7日に決定する自民党役員の人事構想を練っていて、まだ報道陣の前に姿を現していません。こうした中、自民党の麻生最高顧問と国民民主党の榛葉幹事長が都内で会談しました。高市新総裁は周辺に対し、今後の連立拡大