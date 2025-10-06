日米関税交渉の合意によって日米両国が造船分野での協力も進めることになったことを背景に、国内造船業界では支援体制が強化されるとの期待感が強まっている。造船業を巡っては、建造能力を高める中国と韓国で世界の新造船受注の8割超を占める中、日本はシェアが1割以下に低迷するなど厳しい状態が続く。しかし、日米協力を背景に、政府がこれまで以上に国内業界への基盤強化策をてこ入れする環境が整いつつある。 6月には、