女優の米倉涼子（５０）が、「クラリーノ美脚大賞」の「オーバー４０代部門」を受賞。同賞は今年２１回目で、２０１１年の第９回には「３０代部門」で選ばれ受賞は２度目だが、６日、都内で行われた授賞式は体調不良のため欠席した。代理の女性が登壇、花束とトロフィーを受け取った。そして米倉の以下の受賞コメントが読み上げられた。「本日は授賞式への出席がかなわず、大変残念に思っております。今回このようにご評価いた