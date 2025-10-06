ミュージシャンのスガシカオ（５９）が６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。難聴が再発したことを明かした。スガは２０１２年に難聴を発症したことを公表。その後、治療によって収まり、その後再発…を繰り返していたが、６日「難聴が再々々…発しました」と投稿。続けて「ここ２年くらい治ってたので、一番危険な秋花粉の時期もやり過ごせるかなと思っていたのですが残念。メニエールに進行しないことを祈るばかりです」と投