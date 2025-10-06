タレントのｐｅｃｏが５日深夜放送の「夫が寝たあとに」（テレビ朝日系）に出演。出産で、元夫のりゅうちぇるに感謝していることを語った。ｐｅｃｏは、「入院バッグに関しては、りゅうちぇるが全部準備してくれていて、私一切調べていない」という。自身は「結構イケるやろって思っちゃうタイプ」なのに対して、りゅうちぇるは「めっちゃマメ」。「入院する時も、出産後にしないといけないこととか、手続きも全部メモに書い