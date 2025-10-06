邦楽奏者の西川啓光（にしかわ・ひろみつ）さんが１日、亡くなったと歌手の石川さゆりの個人事務所である「さゆり音楽舎」より発表された。７７歳だった。西川さんは、「天城越え」の鼓演奏を務めるなど石川とは長年共演。「スーパー歌舞伎」や宝塚歌劇の音楽なども担当してきた。訃報（ふほう）を受け、石川は「『天城越え』をはじめ、４０数年、音楽仲間として数々の舞台、作品にご一緒いただき、今年７月にご一緒した際、『