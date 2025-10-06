【スイス】 雇用統計（9月）16:00 予想2.8%前回2.8%（失業率（季調前）) 予想2.9%前回2.9%（失業率（季調済）) 【英国】 建設業PMI（購買担当者景気指数）（9月）17:30 予想45.9 前回45.5 【ユーロ圏】 ユーロ圏小売売上高（8月）18:00 予想0.0%前回-0.5%（前月比) 予想1.2%前回2.2%（前年比) ※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性 ※予