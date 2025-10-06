自民党総裁選を受けた円安に、豪ドル円、NZドル円大きく上昇＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは先週末終値の0.6600前後から、やや豪ドル安ドル高で週の取引をスタート。4日の日本の自民党総裁選を受けたドル円の急騰を受けて、ドル高がやや優勢となった。もっとも対円での豪ドル買いもあって0.6610台まで上昇するなど、下げは続かず。総じて円主導の展開で対ドルでの動きは落ち着いていた。 NZドルドルも同様に先週