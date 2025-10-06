弥彦競輪場のF1「弥彦王冠記念」初日の3Rを島野浩司（56＝愛知、62期）が勝ち、通算500勝を達成した。500勝は小島雅章（50＝埼玉、83期）以来、通算67人目（男子では62人目）。島野は88年9月、小田原でデビュー。出走回数3012回での区切り到達となった。