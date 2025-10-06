三菱ＵＦＪ銀行の貸金庫から顧客の金品を盗んだとして、窃盗罪に問われた元行員・山崎由香理被告（４７）に対し、東京地裁は６日、懲役９年（求刑・懲役１２年）の判決を言い渡した。山崎被告は、２０２３年３月〜昨年１０月に同行練馬支店と玉川支店の貸金庫から、顧客６人が預けた現金約６０００万円と金塊２９個（約３億３０００万円相当）などを盗んだとして、起訴された。今年４月の初公判では、罪状認否で「全て認めさせ