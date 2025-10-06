自民党の高市早苗新総裁の就任を受け、株高円安が加速しています。積極的な財政政策がとられるとの受け止めから、日経平均株価は初めて4万8000円台をつけました。東証アローズからフジテレビ経済部の木沢基記者が中継でお伝えします。「高市トレード」が鮮明になった東京市場は、株高円安が一気に進んでいます。東京市場は、取引開始直後から買い注文が膨らみ、平均株価は、上げ幅が一時2300円を超えました。相場を押し上げている