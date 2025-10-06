不二越が後場終盤に急伸。年初来高値を更新している。同社は６日午後３時、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算を発表。経常利益は前年同期比２．７倍の５１億４１００万円となった。６～８月期では同４．８倍と急拡大しており、ポジティブ視した買いが入ったようだ。 第３四半期累計の売上高は同２．９％減の１７４１億９４００万円だった。機械工具事業では中国でのロボット