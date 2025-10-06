10月3日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、「櫻坂46はもっともっとバラエティで爪痕を残したい！」という目標を掲げ、櫻坂46の井上梨名・大園玲・武元唯衣・山粼天が出演した。今回櫻坂46の4人は、昨年反響を呼んだ“神経衰ギャグ”に再挑戦し、さらにバラエティ力を磨くことに挑んだ。“神経衰ギャグ”は、芸人の顔と名前を一致させる神経衰弱風のゲームで、正解すると指名した相手が該当芸人のギャグを全