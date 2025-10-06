インテリックス [東証Ｓ] が10月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比11.6％減の10.3億円に減ったが、6-11月期(上期)計画の13.7億円に対する進捗率は75.7％となり、前年同期の74.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の12.3％→7.6％に大幅低下した。 株探ニュース