6日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ34502195.2 39780 ２. 日経Ｄインバ 5550677.46676 ３. 日経ベア２ 3062792.1 163.9 ４. 野村日経平均 2658282.0 49820