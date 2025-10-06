ハイデイ日高が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに発表した８月中間期単独決算が、売上高３０７億５４００万円（前年同期比１４．４％増）、営業利益３６億６３００万円（同３１．８％増）、純利益２４億９０００万円（同３１．９％増）と大幅増収増益となったことに加えて、配当予想を中間・期末各２２円の年４４円から中間・期末各２３円の年４６円に引き上げたことが好感されている。 １１店舗の新規