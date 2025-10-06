米沢市の中心部にクマが出没し、住宅敷地のやぶに潜んでいるとみられていた件で、消防がドローンを使い、クマ2頭を確認したことがわかりました。 【画像】クマが潜む封鎖された現場 市は、以下の発表を行っています。 6日、米沢市丸の内1丁目地内のやぶの中でクマが確認され、下記のとおり対応を行っています。 午前8時10分頃 丸の内1丁目地内でクマ1頭を目撃。警察および市職員が現場に向かう。9時15分頃 警察がクマを