10月5日、バラエティ番組『ザ! 鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）は、5人組アイドルグループ「Aぇ！ group」の草間リチャード敬太容疑者が逮捕されたことを受けて、番組内容を変更して放送された。草間容疑者は、「DASH島」や「0円食堂」など人気企画に出演していただけに、今回の逮捕劇は波紋を広げている。「草間さんは4日午前5時半ごろ、東京・新宿二丁目で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮