なにわ男子の道枝駿佑が、10月5日（現地時間）にパリのアラブ世界研究所にて開催されたMaison Valentino（メゾン ヴァレンティノ）の2026年春夏コレクションのショーに出席。新たな髪色にチェンジし、王子様のような装いで世界の視線を集めている。 【写真】“リアル王子様”な道枝駿佑【動画】ショー会場での姿（3本）／TXTスビンらとの2ショット（3本）／空港ファッション／3月のショーでの黒髪王子ショット