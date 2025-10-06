JFA(日本サッカー協会)は6日、キリンチャレンジカップ2025に臨むMF/FW遠藤航選手(リバプールFC)が怪我のため不参加となることを発表しました。遠藤選手は、直近で4日のプレミアリーグ 第7節のチェルシー戦に後半42分から途中出場していました。日本代表は、10月10日に大阪でパラグアイ戦、10月14日に東京でブラジル戦を予定。チームは前日にもDF板倉滉選手(アヤックス)がケガのため不参加となり、DF橋岡大樹選手(スラヴィア・プラ