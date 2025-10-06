漫才コンビ「オール阪神・巨人」が、4日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。若手漫才師日本一決定戦の「M―1」で衝撃を受けたコンビを挙げた。先週に引き続き、結成50周年を迎えたオール阪神・巨人の「今だから話せる伝説話」を放送。そこで9年間審査員を務めた「M―1」について言及した。M―1の審査員を務める際は、1週間前から禁酒するなど、こだわりを持って臨んだというオール巨人。「