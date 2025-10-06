◇陸上第79回国民スポーツ大会（2025年10月6日滋賀・平和堂HATOスタジアム）成年少年男女混合1600メートルリレー予選で、久保凛（17＝東大阪大敬愛高）が大阪の一員として走ることになった。エントリーされていた8人に入っていた17歳は、4人が走る大阪のアンカーとなる4走を務めることになった。久保は4日に決勝が行われた女子800メートル決勝で2分1秒72の大会新記録をマークし、2連覇を達成。今季最後の800メートルの