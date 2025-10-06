「フェニックス・リーグ、ハンファ１−９阪神」（６日、アイビースタジアム）阪神はハンファに快勝した。初回先頭の高寺が左中間への二塁打でチャンスメークすると、２死三塁から前川の右前適時打で先制した。二回には小幡の一塁を強襲する内野安打を皮切りに打者一巡６得点の猛攻。二回までに７点をリードし、試合を優位に進めた。投げては先発の早川が５回１安打無失点と抑え込んだ。六回からは島本、岡留、桐敷、湯浅、