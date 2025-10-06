釈放され、警視庁三田署前で一礼する草間リチャード敬太さん＝6日午後2時21分東京都新宿区で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕、送検されたアイドルグループ「Aぇ！group」メンバーの草間リチャード敬太さん（29）が6日午後、留置先の警視庁三田署から釈放された。捜査関係者によると、東京地検が勾留請求しなかった。黒のスーツに身を包んだ草間さんは「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と