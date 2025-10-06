ロッテＯＢで楽天前監督の今江敏晃氏（４２）が６日、インタビュー取材を受けるためＺＯＺＯマリンスタジアムを訪れ、来季からの監督就任が決まったサブロー氏（４９）にエールを送った。ロッテでチームメートとしてともにプレーしたサブロー氏はＰＬ学園の先輩にもあたる。自身は昨季限りで楽天の監督を退任したこともあり、「去年は、ＰＬ学園出身の松井稼頭央さん、立浪さんがプロの監督ではなくなったので、そう意味ではＰ