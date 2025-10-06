プレーオフ初登板を果たした大谷翔平＝４日/Emilee Chinn/Getty Images（ＣＮＮ）打者は打席で調子が悪い日には何とか立ち直ろうと、顔に水をかけたり、祈りをささげたり、さまざまな努力をする。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（３１）は、プレーオフ初登板となった４日の試合で、もっと単純な解決策を見つけた。三振を九つ奪えばいい。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、ナ・リーグの地区シリーズ第１戦でフィラデルフィ